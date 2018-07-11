В ДНР поселок на окраине Горловки остался без света из-за обстрела

ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республики поселок Доломитное, расположенный на окраине Горловки, остался без электроснабжения из-за обстрела, заявил в среду журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

"В результате ночного обстрела населенного пункта Доломитное (поселок на окраине города Горловки. – Прим. ред.) перебиты электропровода. Поселок без света", — сообщил Приходько.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.