США нарушают ДРСМД, размещая установки для пуска "Томагавков", заявил Шойгу

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. США нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), развертывая в Европе систему ПРО, пусковые установки которой могут использоваться для запуска крылатых ракет "Томагавк" по европейской территории России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы неоднократно и публично на всех крупных международных площадках доводили информацию, что именно США прямо нарушают договор о ракетах средней и малой дальности, разместив в ходе развертывания ракетного щита в Европе свои установки вертикального пуска Mk-41, пригодные для запуска крылатых ракет "Томагавк". В радиусе поражения данных ракет почти вся европейская часть России", — сказал он в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

Шойгу напомнил, что еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин призвал руководство США и других стран Запада уважать российские национальные интересы и выстраивать открытые и равноправные отношения. "К сожалению, мало кто на Западе захотел услышать тот призыв", — отметил министр.

В то же время, заявил он, в сторону России идут невнятные и голословные обвинения в нарушении договора.

"Сейчас американская сторона готовит свой выход из договора о ракетах средней и малой дальности. Причиной такого шага называются якобы нарушения договора Россией", — рассказал он.

"Но фактов нет, одни заявления", — отметил министр.