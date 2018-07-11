Шойгу убежден, что любые вопросы нужно решать, избегая военной силы

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу убежден, что любые межгосударственные вопросы нужно решать мирным путем, избегая применения военной силы.

"Я убежден, что любые вопросы можно и нужно решать, избегая использования военной силы. Я неоднократно приглашал главу Пентагона обсудить имеющиеся проблемные вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но американцы пока не готовы к такому диалогу, хотя уверен, что в этом заинтересованы не только народы России и США, но и всего остального мира", — заявил Шойгу в интервью итальянскому изданию II Giornale.

"Сейчас работает только канал связи между нашими генеральными штабами, с использованием которого идут переговоры, в том числе на уровне начальников штабов наших военных ведомств, и в первую очередь они нацелены на то, чтобы военная деятельность России и США не привела к военному конфликту между нашими ядерными державами", — добавил министр.