Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 20

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число погибших в результате атаки смертника в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва увеличилось до 20 человек, еще 62 человека пострадали, сообщает местный телеканал Geo News.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 35 пострадавших.

Взрыв произошел во вторник вечером в Пешаваре во время партийного собрания Национальной партии Авами. Атака была совершена террористом-смертником, среди погибших — лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур, сообщает телеканал.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований не взяло на себя ответственность за случившееся.