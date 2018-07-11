В Брюсселе дипломаты из США и "евротройки" обсудят Иран

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Американские дипломаты встретятся в Брюсселе с коллегами из Франции, Германии и Великобритании ("евротройка") для обсуждения ситуации вокруг Ирана, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа.

Текст беседы был распространен госдепартаментом США.

"Мы планируем это сделать (встретиться — ред.) в Брюсселе завтра или в четверг", — отметил дипломат.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.