Совбез ООН назвал урегулирование спора Эритреи и Эфиопии историческим

ООН, 10 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН считает подписанную в понедельник декларацию о мире и дружбе между Эритреей и Эфиопией "историческим" моментом для этих государств, говорится в заявлении Совбеза.

Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая знаменует окончание состояния войны между двумя государствами.

"Члены Совета Безопасности отметили, что это (подписание) представляет собой историческое и значительное событие с далеко идущими позитивными последствиями для региона Африканского Рога и за его пределами", — говорится в заявлении.

Там отмечается, что Совбез приветствует обязательство обеих сторон "возобновить дипломатические отношения и открыть новую главу сотрудничества и партнерства".

"Члены Совбеза также приняли к сведению план с пятью пунктами и приветствовали соглашение о выполнении решения Комиссии по установлению границы между Эфиопией и Эритреей", — говорится в тексте.

Кроме того, Совбез приветствует "приверженность Эритреи и Эфиопии совместным усилиям по обеспечению мира в регионе, развитию и сотрудничеству и выражает надежду на активное участие Эритреи в Межправительственном органе по вопросам развития (экономический торговый блок восьми стран Африки)".

Члены Совбеза готовы оказать поддержку этим двум странам в осуществлении совместной декларации, подчеркивается в сообщении.

Восьмого июля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел в столице Эритреи переговоры об урегулировании территориального спора с президентом страны Исайясом Афеворки. В министерстве информации Эритреи назвали этот визит историческим, отметив, что встреча лидеров двух стран является первой в своем роде за 20 лет и знаменует новую эру мира и сотрудничества. По итогам встречи Ахмед и Афеворки подписали совместную декларацию о мире и дружбе.