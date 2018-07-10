Полиция Косово освободила пятерых задержанных сербов

БЕЛГРАД, 10 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово освободили пятерых задержанных во вторник сербов, передает портал Kosovapress со ссылкой на правоохранительные органы.
Директор канцелярии по Косово и Метохии в сербском правительстве Марко Джурич заявил днем, что власти Сербии прервут переговоры в Брюсселе с косовско-албанской администрацией, если пятеро задержанных не будут выпущены на свободу до вечера вторника. Министр по инновациям в сербском правительстве Ненад Попович также потребовал прекращения диалога.
"Пятеро сербов, задержанных сегодня в Гнилане полицией Косово, были освобождены", — передает портал Kosovapress.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Президент Сербии Александр Вучич на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.