Полиция Косово освободила пятерых задержанных сербов

БЕЛГРАД, 10 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово освободили пятерых задержанных во вторник сербов, передает портал Kosovapress со ссылкой на правоохранительные органы.

Утром во вторник спецподразделение полиции самопровозглашенной республики Косово ворвалось в сербский культурно-просветительский центр в селе Шилово рядом с городом Гнилане на юге края. После обысков были задержаны пятеро местных сербов по подозрению в "деятельности против конституционного порядка и безопасности Косово". Среди задержанных — начальник Косовско-поморавского округа в структуре сербской администрации Радован Стойкович, директор филиала сербской службы по трудоустройству, а также живущие на территории края сотрудники сербской полиции и военнослужащий.

Директор канцелярии по Косово и Метохии в сербском правительстве Марко Джурич заявил днем, что власти Сербии прервут переговоры в Брюсселе с косовско-албанской администрацией, если пятеро задержанных не будут выпущены на свободу до вечера вторника. Министр по инновациям в сербском правительстве Ненад Попович также потребовал прекращения диалога.

"Пятеро сербов, задержанных сегодня в Гнилане полицией Косово, были освобождены", — передает портал Kosovapress.

Уточняется, что сербов опросила косовская прокуратура.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Президент Сербии Александр Вучич на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.