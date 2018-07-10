В ЮАР разбился самолет

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Двадцать человек пострадали при крушении самолета в аэропорту "Уондербум" в окрестностях столицы ЮАР Претории, сообщает экстренная медицинская служба ER24.
"По предварительным данным, при крушении в "Уондербум" 20 человек получили ранения, по меньшей мере один из них находится в критическом состоянии", — сообщили медики в Twitter.
Тип самолета не уточняется.
Charter plane crashes in Pretoria, 20 reportedly hurt https://t.co/kGe6Xmzp2V pic.twitter.com/g8voJejso0— Eyewitness News (@ewnupdates) 10 июля 2018 г.