В ЮАР разбился самолет

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Двадцать человек пострадали при крушении самолета в аэропорту "Уондербум" в окрестностях столицы ЮАР Претории, сообщает экстренная медицинская служба ER24.

"По предварительным данным, при крушении в "Уондербум" 20 человек получили ранения, по меньшей мере один из них находится в критическом состоянии", — сообщили медики в Twitter.

Тип самолета не уточняется.