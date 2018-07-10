В Азербайджане иномарка сбила пастуха и стадо овец

Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото

Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото

БАКУ, 10 июл – РИА Новости. В Газахском районе Азербайджана 57 овец стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, серьезно пострадал пастух. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

ДТП произошло на 480-м километре трассы Баку-Газах вблизи села Дашсалахлы. По данным правоохранителей, автомобиль марки Audi протаранил стадо овец, переходивших проезжую часть.

Сбитых животных разбросало по обочинам дороги. Пастух также получил множественные травмы, его госпитализировали.

Полиция установила личность водителя Audi. Им оказался уроженец Шамкирского района Габиль Гусейнов.

Главное следственное управление МВД начало разбирательство.