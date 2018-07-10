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Операция в Таиланде завершилась спасением всех подростков

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Спасение детей в Таиланде (91)
(обновлено: 18:44 10.07.2018)
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© AFP 2018Тайская военная полиция приветствует машину скорой помощи, покидающую пещерную зону пещер Тхам Луанг. 10 июля 2018Тайская военная полиция приветствует машину скорой помощи, покидающую пещерную зону пещер Тхам Луанг. 10 июля 2018
© AFP 2018

БАНГКОК, 10 июл — РИА Новости. Уникальная спасательная операция в Таиланде, за которой, затаив дыхание, следил весь мир, завершилась вызволением подростков их тренера из подземного плена. Несколько омрачает ее итоги то, что в ходе операции погиб спасатель, а дети по медицинским показаниям не смогут приехать на финал чемпионата мира по футболу.

Ловушка для юных футболистов

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Вода затопила до потолка многие камеры и коридоры пещеры на пути к выходу.

Тайские спасатели во время перерыва спасательной операции по вызволению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Истина на поверхности: что показала спасательная операция в Таиланде
В тот день они пришли в подземный лабиринт не только с целью "экстремальной" тренировки и поднятия командного духа, как они это делали не раз в прошлом. Это был день рождения одного из них, и, собираясь его отметить, мальчишки и их тренер накупили в лавке на въезде в национальный парк большое количество чипсов, конфет, пирожков и газировки. Еда делилась на всех в течение долгих дней пещерного заточения.

Поиски продолжались 10 дней, после чего дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Оказалось, что дети находятся на небольшом выступе скалы в дальней камере пещеры, в пяти километрах от входа.

Когда дети находились с тренером в пещере, водолазы, в том числе добровольцы из других стран, доставляли им еду, одеяла и другие необходимые вещи, а обратно привезли письма подростков к родителям и учителям. Один из дайверов, отставной водолаз ВМС Таиланда, приехавший на место как доброволец, захлебнулся, возвращаясь на поверхность после доставки в пещеру баллонов с кислородом.

Сложный путь спасения 

Военным и волонтерам удалось организовать откачку воды из пещеры, что облегчило путь спасения – его подводная часть уменьшилась с 2 до 1,2 километра.

Спасатели у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 10 июля 2018
© AP Photo / Sakchai Lalit
О спасении детей из таиландской пещеры хотят снять фильм
В то же время спасательную операцию осложнял маршрут. Спасателям и подросткам нужно было преодолеть несколько километров пути, причем на ряде отрезков нужно было буквально протискиваться между камнями и под водой. На пути у заложников стихии было несколько подъемов и спусков.

Кроме того, спасатели, штаб, да и весь мир нервничали из-за надвигающегося на северный Таиланд циклона – он мог принести сильные ливни, из-за которых уровень воды в пещере повысился бы еще сильнее.

Вывод детей из плена начался в воскресенье и закончился только во вторник. Каждого подростка сопровождали два спасателя.

Автомобили скорой помощи покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде. 10 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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Детей выводила из пещеры команда из 13 иностранных дайверов-специалистов по погружениям в пещерах и пяти наиболее опытных боевых пловцов спецназа военно-морских сил Таиланда. По маршруту спасения они через каждые 25 метров расставили запасные баллоны со сжатым воздухом для замены опустевших баллонов, из которых в ходе эвакуации дышат все дайверы и эвакуируемые дети.

На выходе из злосчастной пещеры подростков встречали родственники и машины скорой помощи. Затем вертолетами подростков доставляли в госпиталь.

Последними во вторник пещеру покинули четверо подростков и их тренер, а также четверо боевых пловцов.

Уникальный опыт

И все-таки операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде нельзя считать безупречно выполненной, потому что во время ее проведения погиб человек, считает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Тайские полицейские блокируют дорогу, ведущую в больницу, куда были доставлены ребята, спасенные из пещеры Тхам Луанг. 9 июля 2018
© AFP 2018 / Tang Chhin Sothy
Спасенные из пещеры в Таиланде дети пока не могут поговорить с родителями
"Общая цель достигнута, но погиб человек. Хвалить точно не стоит, потому что, помимо человеческой жизни, потеряли очень много времени и ресурсов", — сказал Гофштейн РИА Новости.

По его словам, эта операция станет уникальным опытом и даст пищу для размышления спасательным службам во всем мире.

"Спасательная операция в пещере — это довольно редкое и экзотическое явление. Причем спасательные операции проводились в вертикальных пещерах, то есть в пропастях, откуда надо было поднимать людей на поверхность. А такая операция, которая прошла в Таиланде, в горизонтальной протяженной пещере — это уникальный опыт", — добавил Гофштейн.

Руководитель Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев считает, что опыт вызволения детей из пещеры необходимо изучить и использовать в практической деятельности.

"Безусловно, такой опыт нужно изучать, потому что такие условия встречаются достаточно часто. На территории нашей страны есть такие же пещеры, в которые любят ходить туристы, не всегда достаточно подготовленные. Поэтому опыт очень ценный, очень правильный. Думаю, что МЧС России будет его изучать и использовать, если это понадобится", — сказал Фалеев.

Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде
© REUTERS / Soe Zeya TunДвенадцать игроков юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения.Спасатели рядом с затопленной пещерой Тхам Луанг на севере Таиланда. 3 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Двенадцать игроков юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения.
© AP Photo / Sakchai LalitПодростки и тренер надеялись, что до начала ежегодного наводнения остается несколько дней, однако ливень пошел как раз тогда, когда они достигли самой дальней точки маршрута, и почти не прекращался четыре дня.Пещера Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года
© AP Photo / Sakchai Lalit
Подростки и тренер надеялись, что до начала ежегодного наводнения остается несколько дней, однако ливень пошел как раз тогда, когда они достигли самой дальней точки маршрута, и почти не прекращался четыре дня.
© REUTERS / Soe Zeya TunЧерез десять дней пропавших нашли живыми, но слабыми от голода.Солдаты и спасатели несут коробки с необходимыми вещами в пещеру Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Через десять дней пропавших нашли живыми, но слабыми от голода.
© REUTERS / Thai Navy SealК "потеряшкам" немедленно прибыли военные врачи. Они осмотрели детей, накормили их специальными продуктами из рациона космонавтов и астронавтов и оказали психологическую помощь.Мальчики из футбольной команды, которые оказались в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 3 июля 2018 года
© REUTERS / Thai Navy Seal
К "потеряшкам" немедленно прибыли военные врачи. Они осмотрели детей, накормили их специальными продуктами из рациона космонавтов и астронавтов и оказали психологическую помощь.
© REUTERS / Soe Zeya TunТеперь перед спасателями стоит задача вывести людей из пещеры.Члены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Теперь перед спасателями стоит задача вывести людей из пещеры.
© AFP 2018 / Ye Aung ThuНа помощь тайским спасателям приехали специалисты из других стран, а производители дайверского снаряжения предоставили необходимое оборудование.Специалист по дайвингу у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
На помощь тайским спасателям приехали специалисты из других стран, а производители дайверского снаряжения предоставили необходимое оборудование.
© REUTERS / Soe Zeya TunВ операции участвуют несколько тысяч человек. Они постоянно сменяют друг друга, чтобы работа шла непрерывно.Солдаты у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В операции участвуют несколько тысяч человек. Они постоянно сменяют друг друга, чтобы работа шла непрерывно.
© AFP 2018 / Ye Aung ThuВоду приходится откачивать не только из пещеры, но и из окружающих ее водоемов.Родственники пропавших детей ждут новостей о поисковой операции
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Воду приходится откачивать не только из пещеры, но и из окружающих ее водоемов.
© AP Photo / Sakchai LalitДорога к выходу лежит через частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.Рабочий держит трубу для откачки воды из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© AP Photo / Sakchai Lalit
Дорога к выходу лежит через частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.
© REUTERS / Soe Zeya TunПуть от входа в пещеру до места, где находятся найденные дети, даже у опытных дайверов занимает более шести часов.Образ Будды у входа в пещеру Тхам Луанг в провинции Чиангмай, где идут поиски пропавших детей
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Путь от входа в пещеру до места, где находятся найденные дети, даже у опытных дайверов занимает более шести часов.
© AFP 2018 / Lillian SuwanrumphaВ пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое снаряжение.Родственница показывает фотографию найденных в пещере игроков детской футбольной команды и их тренера в Таиланде
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
В пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое снаряжение.
© REUTERS / Soe Zeya TunВ некоторых местах боевым пловцам пришлось расширять проходы, куда сначала мог протиснуться лишь один человек, сняв со спины акваланг и волоча его за собой.Спасатели рядом с затопленной пещерой на севере Таиланда. 4 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В некоторых местах боевым пловцам пришлось расширять проходы, куда сначала мог протиснуться лишь один человек, сняв со спины акваланг и волоча его за собой.
© REUTERS / Soe Zeya TunЭвакуация осложняется тем, что выросшие в горном районе школьники не умеют плавать, тем более - под водой и в дайверском снаряжении.Родственница разговаривает по телефону неподалеку от пещерного комплекса, где были найдены дети
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Эвакуация осложняется тем, что выросшие в горном районе школьники не умеют плавать, тем более - под водой и в дайверском снаряжении.
© REUTERS / Soe Zeya TunДля подростков подготовлены акваланги с масками, дышать в них могут даже те, кому никогда не приходилось погружаться с аквалангом.Спасатели выходят из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Для подростков подготовлены акваланги с масками, дышать в них могут даже те, кому никогда не приходилось погружаться с аквалангом.
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