Операция в Таиланде завершилась спасением всех подростков

БАНГКОК, 10 июл — РИА Новости. Уникальная спасательная операция в Таиланде, за которой, затаив дыхание, следил весь мир, завершилась вызволением подростков их тренера из подземного плена. Несколько омрачает ее итоги то, что в ходе операции погиб спасатель, а дети по медицинским показаниям не смогут приехать на финал чемпионата мира по футболу.
Ловушка для юных футболистов
Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Вода затопила до потолка многие камеры и коридоры пещеры на пути к выходу.
Поиски продолжались 10 дней, после чего дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Оказалось, что дети находятся на небольшом выступе скалы в дальней камере пещеры, в пяти километрах от входа.
Когда дети находились с тренером в пещере, водолазы, в том числе добровольцы из других стран, доставляли им еду, одеяла и другие необходимые вещи, а обратно привезли письма подростков к родителям и учителям. Один из дайверов, отставной водолаз ВМС Таиланда, приехавший на место как доброволец, захлебнулся, возвращаясь на поверхность после доставки в пещеру баллонов с кислородом.
Сложный путь спасения
Военным и волонтерам удалось организовать откачку воды из пещеры, что облегчило путь спасения – его подводная часть уменьшилась с 2 до 1,2 километра.
Кроме того, спасатели, штаб, да и весь мир нервничали из-за надвигающегося на северный Таиланд циклона – он мог принести сильные ливни, из-за которых уровень воды в пещере повысился бы еще сильнее.
Вывод детей из плена начался в воскресенье и закончился только во вторник. Каждого подростка сопровождали два спасателя.
На выходе из злосчастной пещеры подростков встречали родственники и машины скорой помощи. Затем вертолетами подростков доставляли в госпиталь.
Последними во вторник пещеру покинули четверо подростков и их тренер, а также четверо боевых пловцов.
Уникальный опыт
И все-таки операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде нельзя считать безупречно выполненной, потому что во время ее проведения погиб человек, считает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
По его словам, эта операция станет уникальным опытом и даст пищу для размышления спасательным службам во всем мире.
"Спасательная операция в пещере — это довольно редкое и экзотическое явление. Причем спасательные операции проводились в вертикальных пещерах, то есть в пропастях, откуда надо было поднимать людей на поверхность. А такая операция, которая прошла в Таиланде, в горизонтальной протяженной пещере — это уникальный опыт", — добавил Гофштейн.
Руководитель Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев считает, что опыт вызволения детей из пещеры необходимо изучить и использовать в практической деятельности.
"Безусловно, такой опыт нужно изучать, потому что такие условия встречаются достаточно часто. На территории нашей страны есть такие же пещеры, в которые любят ходить туристы, не всегда достаточно подготовленные. Поэтому опыт очень ценный, очень правильный. Думаю, что МЧС России будет его изучать и использовать, если это понадобится", — сказал Фалеев.