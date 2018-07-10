Посол Украины заявил, что их сторона не принимала израильского оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Украина не получала оружия из Израиля с 2014 года и не имеет планов такого сотрудничества в обозримом будущем, заявил во вторник украинский посол в Тель-Авиве Геннадий Надоленко.

Надоленко направил письмо в местную газету "Гаарец" в ответ на опубликованную ею статью о том, что группа израильских правозащитников обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с требованием остановить экспорт вооружений на Украину, где оно, как говорилось в заметке, периодически оказывается в руках неонацистских формирований.

"Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что с 2014 года не было поставок оружия на Украину из Израиля, в особенности батальону "Азов", а также нет планов такого сотрудничества в обозримом будущем", — сказано в англоязычном послании, которое опубликовано на сайте посольства.

Автор возмутившей посла статьи ссылается на интернет-ресурсы националистического батальона "Азов", где боевики позируют на фоне свастикообразных эмблем с автоматами "Тавор", собираемыми на Украине по израильской лицензии. В статье также упоминается некая военная школа в Днепропетровске, рекламирующая участие в программах подготовки бывших офицеров Армии обороны Израиля.

Надоленко сообщил, что посольство обратилось в БАГАЦ для проверки достоверности сообщения об иске правозащитников, которых, согласно статье, больше 40, однако ни один из них по имени не назван. Адвокат Итай Мак, обозначенный в публикации как инициатор иска, в понедельник сказал РИА Новости, что не готов общаться с российскими СМИ на эту тему, желая избежать ее трактовок в контексте российско-украинских отношений.