НАТО поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Небоевая учебная миссия НАТО по подготовке сил безопасности в Ираке, которую предстоит одобрить участникам саммита Североатлантического альянса, будет содействовать предотвращению возрождения угрозы терроризма в стране, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это будет небоевая миссия. Но это поможет Ираку предотвратить возрождение ИГИЛ* (запрещена в РФ) и других террористических группировок", — сказал он журналистам в преддверии встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.

По словам Столтенберга, "мы начнем новую учебную миссию в Ираке с сотнями инструкторов НАТО, мы также поможем создать военные училища и повысить профессионализм иракских сил".

*Террористическая организация, запрещенная в России