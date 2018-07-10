НАТО поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Небоевая учебная миссия НАТО по подготовке сил безопасности в Ираке, которую предстоит одобрить участникам саммита Североатлантического альянса, будет содействовать предотвращению возрождения угрозы терроризма в стране, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По словам Столтенберга, "мы начнем новую учебную миссию в Ираке с сотнями инструкторов НАТО, мы также поможем создать военные училища и повысить профессионализм иракских сил".
*Террористическая организация, запрещенная в России