Постпред США призвала поддерживать диалог НАТО и РФ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Диалог НАТО с Россией надо поддерживать, несмотря на разногласия, такие контакты – это возможность донести до российской стороны озабоченности, которые имеются у альянса, которые касаются в том числе нарушения Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
Она напомнила, что ранее представители Минобороны США, а также представители военного командования НАТО проводили двусторонние встречи с российскими партнерами. "Мы хотим, чтобы этот диалог был продуктивным, чтобы он сохранялся и чтобы он привел к изменениям", — добавила Хатчисон.
По ее словам, встреча лидеров США и РФ в Хельсинки 16 июля также станет возможностью для американской стороны озвучить свои вопросы к России.
"Эта встреча предоставит возможность озвучить вопросы, связанные с НАТО и с США напрямую Владимиру Путину и заявить: мы хотим иметь с вами отношения, но вы должны измениться", — подчеркнула постпред США при альянсе.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Трамп и Путин намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.