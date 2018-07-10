Постпред США призвала поддерживать диалог НАТО и РФ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Диалог НАТО с Россией надо поддерживать, несмотря на разногласия, такие контакты – это возможность донести до российской стороны озабоченности, которые имеются у альянса, которые касаются в том числе нарушения Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"У нас должен сохраняться практический диалог с Россией по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес и по которым мы могли бы сотрудничать для взаимной выгоды – это и Сирия и ДРСМД, Украина и ДРСМД, который, как мы знаем, Россия нарушает, и ей следует выполнять взятые на себя обязательства", — заявила Хатчисон журналистам в ходе телефонного брифинга.

Она напомнила, что ранее представители Минобороны США, а также представители военного командования НАТО проводили двусторонние встречи с российскими партнерами. "Мы хотим, чтобы этот диалог был продуктивным, чтобы он сохранялся и чтобы он привел к изменениям", — добавила Хатчисон.

По ее словам, встреча лидеров США и РФ в Хельсинки 16 июля также станет возможностью для американской стороны озвучить свои вопросы к России.

"Эта встреча предоставит возможность озвучить вопросы, связанные с НАТО и с США напрямую Владимиру Путину и заявить: мы хотим иметь с вами отношения, но вы должны измениться", — подчеркнула постпред США при альянсе.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Трамп и Путин намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров, в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.