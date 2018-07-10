В Брюсселе не ждут повторения инцидента с машиной Трампа на саммите НАТО

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия исключает повторение в этом году ситуации с автомобилем президента США Дональда Трампа, который имел место в ходе предыдущего саммита НАТО 25 мая 2017 года в Брюсселе, сообщил РИА Новости источник во властных структурах.
"Могу вас заверить, что подобная ситуация полностью исключена. К тому же, встреча с монархом не предусмотрена", — сказал собеседник агентства.
Служебный автомобиль президента США по прозвищу "Зверь" (The Beast) весом более восьми тонн и длинной 5,5 метра оснащен 20-сантиметровой броней дверей и 12-сантиметровой броней окон. Автомобиль стоимостью 1,2 миллиона долларов США способен выдерживать прямые выстрелы из крупнокалиберного оружия.