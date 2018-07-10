В Кремле считают разногласия между членами НАТО их собственным делом

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Разногласия между членами НАТО — не дело России, уровень взаимодействия Москвы с альянсом весьма скромный, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти не наше дело. Это дело членов этого альянса. Наше отношение к НАТО хорошо известно. Это продукт эпохи холодной войны и конфронтации холодной войны. Это альянс, который был сконструирован для целей и во имя конфронтации. Безусловно, это наше отношение зиждется на таком понимании", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле по поводу начинающегося саммита НАТО и назревающих трещин в альянсе между президентом США Дональдом Трампом, НАТО и ЕС по поводу его критики в адрес европейских партнеров из-за того, что они недостаточно финансируют альянс.

Он добавил, что то, что "делает альянс в долгосрочной перспективе, имеется в виду при приближении в сторону наших границ и экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, каждый раз подтверждает эту суть альянса НАТО".

"Поэтому наше отношение остается неизменным, притом вы знаете, у России были и остаются весьма скромные контакты с альянсом. А что там творится — это уже дело не наше", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.