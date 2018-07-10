Из пещеры в Таиланде вывели десятого подростка

Спасательный персонал готовит транспорт для эвакуации мальчиков и их тренера по футболу, из затопленной пещеру, в северной провинции Чианг Рай, Таиланд. 10 июля 2018

Спасательный персонал готовит транспорт для эвакуации мальчиков и их тренера по футболу, из затопленной пещеру, в северной провинции Чианг Рай, Таиланд. 10 июля 2018

БАНГКОК, 10 июл — РИА Новости. Десятый подросток выведен на поверхность из затопленной пещеры в северном Таиланде, сообщает телеканал Spring News.

"Десятый "Вепрь" прибыл к выходу из пещеры, его сейчас доставят в полевой госпиталь у выхода", — говорится в сообщении.

Несколькими минутами ранее газета "Кхао Сот" сообщила о спасении девятого подростка.

Во время эвакуации и на брифинге спасатели называли эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной Вепрь 1", "Лесной Вепрь 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки – Академия Лесных Вепрей, и их футбольной команды "Лесные Вепри".

Ранее в ходе двух дней эвакуации спасатели помогли попасть на поверхность восьми подросткам. Все пострадавшие доставлены в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.