Из пещеры в Таиланде вывели десятого подростка

БАНГКОК, 10 июл — РИА Новости. Десятый подросток выведен на поверхность из затопленной пещеры в северном Таиланде, сообщает телеканал Spring News.
"Десятый "Вепрь" прибыл к выходу из пещеры, его сейчас доставят в полевой госпиталь у выхода", — говорится в сообщении.
Несколькими минутами ранее газета "Кхао Сот" сообщила о спасении девятого подростка.
Ранее в ходе двух дней эвакуации спасатели помогли попасть на поверхность восьми подросткам. Все пострадавшие доставлены в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.