Захватившие тюрьму в Венесуэле заключенные требуют встречи с генпрокурором

КАРАКАС, 10 июл — РИА Новости. Группа заключенных, захвативших во вторник здание тюрьмы при одной из самых мощных венесуэльских спецслужб – Боливарианской службе разведки (SEBIN), требует встречи с генпрокурором Тареком Уильямом Саабом.

Ранее венесуэльская правозащитница Тамара Суджу сообщила, что группа политических заключенных взяла под контроль здание своей тюрьмы. По ее словам, они протестуют против нарушений прав человека, поскольку они отрезаны от своих адвокатов и семей.

"Мы просим Тарека Уильяма Сааба… учредить суд для проведения слушаний на местах, так как есть люди, которым отказано в передаче (дел — ред.) в суд", — заявил один из заключенных Фред Маварес. Аудиозапись с его заявлением есть в распоряжении РИА Новости.

Маварес отметил, что заключенные будут протестовать, пока не будет получен ответ властей. Он также призвал вице-президента Венесуэлы Делси Родригес выслушать их требования. Согласно информации, представленной участниками акции протеста, всего в ней принимают участие 115 заключенных, включая политических.

Ранее Маварес в размещенном в интернете видеообращении заявил, что бунтовщики требуют от властей соблюдать их права. Он заявил, что они станут вести переговоры только напрямую с прокуратурой и возложил ответственность на власти за последствия возможного силового решения.

Сам Маварес должен был выйти из тюрьмы еще в 2016 году, однако это решение так и не было выполнено SEBIN.