Во Владивостоке опровергли сообщения о прилете самолета Ким Чен Ына

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Правительственный самолет КНДР, о котором сообщали южнокорейские СМИ, в понедельник не садился во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивосток.

Ранее агентство Ренхап заявило, что правительственный самолет, который обычно использует для перелетов лидер КНДР Ким Чен Ын и другие высокопоставленные северокорейские чиновники, был замечен во Владивостоке, а спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян. По данным источника агентства, в самолете могли быть чиновники, ответственные за подтверждение участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и, соответственно, подготовку его возможного визита во Владивосток в сентябре.

"Стало известно, что правительственный самолет, который упоминается в сообщениях южнокорейских СМИ, не садился в аэропорту Владивостока. Распространенная информация не соответствует действительности. У нас накануне сел борт R885 регулярного рейса из Пхеньяна. Это единственный северокорейский самолет, который приземлялся во Владивостоке в понедельник", — сказал собеседник агентства.