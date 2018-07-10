В Японии 55 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Все население города Миякодзима (более 55 тысяч человек) на архипелаге Мияко в японской префектуре Окинава получили рекомендации эвакуироваться в связи с приближением тайфуна "Мариа".

Тайфун также вплотную приблизился к группе южных островов Сакисима в той же префектуре.

Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – 50 метров в секунду, при порывах до 70 метров в секунду.

В связи с приближением тайфуна в городах Урума и Наха зафиксирована скорость ветра 29,7 и 28,5 метров в секунду соответственно. Высота волн ожидается до 12 метров. За сутки до среды ожидается выпадение осадков до 350 миллиметров.

Метеорологи призывают заранее принять меры безопасности, не приближаться к морю и не выходить на улицу без необходимости.