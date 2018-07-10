США и Австралия проведут консультации в формате "2+2" в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии проведут консультации 23-24 июля в Калифорнии, сообщили в госдепе.

"Госсекретарь Майкл Р. Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис примут главу МИД Австралии Джулию Бишоп и министра обороны Марис Пейн для проведения министерских консультаций Австралия-США (AUSMIN) в Губернском институте в университете Стэнфорда в Пало Альто, Калифорнии, 23-24 июля 2018", — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят "углубление стратегического альянса и разработку инициатив по продвижению общего видения мира, стабильности и процветания в индо-тихоокеанском регионе и за его пределами".