В 1960-е годы американские Вооруженные силы, проводившие операцию Ranch Hand, заразили диоксином десять процентов территории Южного Вьетнама. Это самое масштабное в истории применение химического оружия. Официальная цель операции — борьба с партизанами Вьетминя, но пострадали в основном мирные жители. Было много жертв. У тех, кто уцелел, от отравления произошли необратимые изменения в организме. Дети у них рождались со страшными уродствами. Корреспондент РИА Новости встретился с вьетнамцами, пережившими бомбардировки диоксином.
Главным оружием массового поражения США на той войне стал так называемый «Агент Оранж», содержавший опаснейший мутаген диоксин. Его перевозили в оранжевых бочках, отсюда и название. Производитель — компания «Монсанта», подрядчик Минобороны США. Сегодня это один из ведущих поставщиков семян для ГМО-продуктов.
«Оранжем» выжигали джунгли Южного Вьетнама, чтобы партизанам было негде прятаться.
За десять лет американцы распылили с самолетов около 80 миллионов литров «агента», отравив грунт и реки.
У человека диоксин вызывает нарушения обменных процессов, онкологические заболевания, подавляет и ломает иммунную систему, приводит к состоянию так называемого химического СПИДа. И катастрофически влияет на наследственность.
Дети у вьетнамцев, переживших химическую атаку, рождались с деформированными черепами, без глаз, носа или конечностей. В лучшем случае диагноз — слабоумие.
«Американцы с самого начала знали о последствиях, хотя постоянно врали, что «агент» не опасен для людей, а только уничтожает джунгли,— рассказывает РИА Новости отставной генерал Нгуен Ван Рин, президент Ассоциации жертв «Агента Оранж»/диоксина со штаб-квартирой в Ханое. — Понимали они и то, что пострадают в основном простые крестьяне. Партизаны ведь просто уходили из отравленных районов. А крестьяне привязаны к своим домам, семьям, рисовым полям. Это была акция устрашения».
Нгуен Дан Чи служил в армии, был младшим офицером. Участвовал в боях с американцами. Однажды его бойцы взяли в плен пилота ВВС США. Тот катапультировался со сбитого самолета, при приземлении сломал ноги и позвоночник. Вьетнамские солдаты оказали пленному первую помощь и доставили в штаб армии.
«Ничего плохого мы ему не сделали, хотя, не буду скрывать, многие у нас были озлобленны», — рассказывает он.
Свою дозу диоксина Дан Чи получил не на фронте, а когда вернулся в родную деревню. «Пролежал несколько недель в бреду. Кожа покрылась язвами, гноем, какой-то слизью. Кровь шла отовсюду, из всех отверстий. Я не был ранен, когда воевал. А у себя дома отравился», — вспоминает он.
Дальше началось самое страшное.
«Это не жизнь была, а настоящий ад», — говорит сопровождающий нас активист Ассоциации жертв «Агента Оранж»/диоксина.
Первый ребенок у Дан Чи умер при рождении — мутации, несовместимые с жизнью. У второго тоже были жуткие уродства, он не прожил и года.
Третьему сыну, Туану, сейчас за сорок, но он не умеет ходить и говорить. У него слабые, хрупкие, почти не сгибающиеся руки и ноги. Большую часть времени он проводит на матрасе возле кровати родителей. Даже есть самостоятельно не в состоянии.
«Я очень благодарен жене. Тхи могла меня бросить, уйти к здоровому, родить. Но осталась со мной», — говорит бывший офицер.
И четвертый ребенок выжил. Куи взрослый, но по уровню умственного развития — дошкольник. Не в силах сосредоточиться на чем-то дольше минуты, он бесцельно слоняется по деревне. И постоянно улыбается.
Угостив нас чаем на прощание, Тхи Нгуен дарит пакет с помидорами со своего огорода. «Очень вкусные», — говорит она.
Фам Тхи Ханг встречает нас у ворот своего дома. Ее муж тоже был отравлен «агентом». У них четыре ребенка, и все четверо — с мутациями. Трое сыновей, Бао, Ван и Данг, как и старший ребенок супругов Нгуен, не ходят и не говорят. Целыми днями смотрят в одну точку, раскачиваются и бессвязно мычат. Их нужно кормить, мыть, одевать, все время следить за ними, чтобы не покалечились.
Муж Тхи Ханг Бинь отравился диоксином, работая в поле. По рассказам соседей, после того как у него родился третий ребенок-мутант, он несколько раз пытался покончить с собой, бросил работу, стал бить жену, хотя до этого был добрым и спокойным.
«Пил, подолгу не возвращался домой, не хотел этого видеть. Потом выпил слишком много и умер», — говорит Тхи Ханг.
Четвертый ребенок, дочь Зунг, тоже была с мутациями, но научилась читать, писать, окончила школу. Работала продавцом на рынке.
И хотя она умерла очень рано, родила двух детей — девочку Фыонг и мальчика Вуя. Брат и сестра совершенно здоровы.
«Это будущее нашей семьи, мое будущее, будущее моего покойного мужа. Я каждый день встаю только ради внуков», — плачет Тхи Ханг.
Возвращаемся в Ханой в офис Ассоциации жертв «Агента Оранж»/диоксина. Президент Нгуен Ван Рин выкладывает на стол статистические сборники. «От этой отравы пострадали три миллиона вьетнамцев! Сегодня один миллион — инвалиды. Как вы понимаете, международные организации до сих пор не признали это военным преступлением или преступлением против человечности», — возмущается Ван Рин.
«Мы поддерживаем связь с американскими ветеранами, пострадавшими от диоксина, — продолжает он. — Суд обязал выплатить им компенсации.
То есть факт преступлений юридически признан и доказан! Вот только вьетнамцам суд США отказал: мы для них — люди второго сорта».
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.