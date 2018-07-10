Нгуен Дан Чи служил в армии, был младшим офицером. Участвовал в боях с американцами. Однажды его бойцы взяли в плен пилота ВВС США. Тот катапультировался со сбитого самолета, при приземлении сломал ноги и позвоночник. Вьетнамские солдаты оказали пленному первую помощь и доставили в штаб армии.

«Ничего плохого мы ему не сделали, хотя, не буду скрывать, многие у нас были озлобленны», — рассказывает он.

Свою дозу диоксина Дан Чи получил не на фронте, а когда вернулся в родную деревню. «Пролежал несколько недель в бреду. Кожа покрылась язвами, гноем, какой-то слизью. Кровь шла отовсюду, из всех отверстий. Я не был ранен, когда воевал. А у себя дома отравился», — вспоминает он.