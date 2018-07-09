Китай и Саудовская Аравия договорились углубить сотрудничество

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразили готовность двух стран укрепить практическое торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие по международным и региональным вопросам, сообщает агентство Синьхуа.

"Китай поддерживает Саудовскую Аравию в выборе развития, который подходит условиям страны, а также поддерживает реализацию плана "Видение 2030", — заявил Ван И на заседании политической и дипломатической комиссии КНР и Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что "Китай и Саудовская Аравия должны полностью использовать возможности, которые дает комиссия на высоком уровне, и продвигать конкретное сотрудничество в различных сферах.

"Соединив инициативу и план, и Китай, и Саудовская Аравия могут усилить сотрудничество в таких сферах, как энергетика, экономика, торговля, инвестиции, туризм и горный промысел", — отметил в свою очередь Адель аль-Джубейр.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия также приветствует еще большую роль Китая на Ближнем Востоке и готова работать теснее для борьбы с экстремизмом и продвижения координации и сотрудничества в международных и региональных отношениях.