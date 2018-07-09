ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Министр культуры Великобритании Мэтт Хэнкок назначен главой Минздрава после назначения руководителя этого ведомства Джереми Ханта главой МИД, сообщила канцелярия британского премьера.

Новые назначения произошли после отставки глав МИД и министерства по вопросам Brexit Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса из-за несогласия с премьером Терезой Мэй в вопросах, связанных с условиями выхода Британии из Евросоюза.