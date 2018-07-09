США ввели санкции против туристической компании из Малайзии

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Министерство финансов США внесло в санкционный лист малазийскую туристическую компанию Mahan Travel and Tourism SDN BHD за нарушение санкций против Ирана, говорится в документе минфина США, опубликованном на его сайте.

Компания зарегистрирована в Куала-Лумпуре. Теперь гражданам США запрещено проводить какие-либо сделки с этой компанией. Все активы в американской юрисдикции этого юрлица блокируются.

"Сегодня департамент минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении Mahan Travel and Tourism SDN BHD, базирующейся в Малайзии и являющейся генеральным агентом для иранской авиакомпании Mahan Air, внесенный в список санкций в связи с поддержкой международного терроризма", — говорится в сообщении минфина.