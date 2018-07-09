Медведев прибыл в Анкару на церемонию инаугурации Эрдогана

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Анкару, где пройдет церемония инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщалось ранее, Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил российскую делегацию, которая прибудет в Турцию для участия в церемонии.

Сам Эрдоган ранее сообщил, что после церемонии приведения к присяге, которая пройдет в парламенте Турции, будет организовано "грандиозное мероприятие" в президентском дворце с участием глав 22 государств и премьер-министров 17 стран, ряд стран будет представлен на уровне вице-президентов и спикеров парламентов.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентской гонки назван Эрдоган с результатом 52,59%. После его инаугурации в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.

По итогам 2017 года двусторонний товарооборот между РФ и Турцией увеличился более чем на 37%, составив 21,6 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 18,2 миллиарда долларов и импорт — 3,4 миллиарда долларов. В 2017 году на турецкий рынок было поставлено 29 миллиардов кубометров газа, что на 17,3% больше, чем в 2016 году.