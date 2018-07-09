Депутат Железняк прокомментировал отставки в британском правительстве

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Смена министров в правительстве Великобритании вряд ли изменит внешнеполитический курс страны, в том числе в части отношений с Россией, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник ушел в отставку.

"Вряд ли стоит ожидать, что пришедшие на смену министры в правительстве Великобритании изменят ситуацию на внешнем периметре британской политики, включая отношения с Россией", — цитирует депутата его пресс-служба.

Он также отметил, что отставка главы МИД Великобритании следом за министром по вопросам выхода из Евросоюза Дэвидом Дэвисом говорит о глубоком кризисе власти в этой стране, который премьер-министр Тереза Мэй пытается спрятать за поисками несуществующих внешних врагов Англии в лице России.

По его мнению, потеря доверия избирателей партией консерваторов на прошлых парламентских выборах в Великобритании все больше даёт о себе знать и углубляет противоречия внутри британского правительства, что негативно отражается не только на процессе выхода Великобритании из ЕС, но и может отразиться на политических решениях, касающихся жизни простых англичан, включая миграционную политику и решение социальных вопросов.

"Великобритании в нынешних условиях очень сложно сохранить политическую и общественную стабильность внутри страны, что негативно влияет на способность принимать взвешенные решения на внешней арене, отражающиеся на международной системе безопасности. Но это крайне необходимо, в том числе, на фоне участившихся террористических актов, которым неоднократно подвергалась сама Великобритания", — считает политик.