Силовики обстреляли окрестности двух сел на юге ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в понедельник вечером окрестности двух сел на юге самопровозглашенной Донецкой народный республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С 17.25 до 19.10 (совпадает с мск) украинские силовики выпустили девять мин калибром 120 миллиметров по направлению Широкино-Ленинское и 12 мин калибром 82 миллиметра по направлению Лебединское-Саханка, а также в сторону Саханки было сделано 50 выстрелов из зенитной установки", — сказал представитель ведомства.

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