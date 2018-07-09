Медведев присутствует на церемонии инаугурации Эрдогана

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присутствует на церемонии инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

До начала церемонии Медведев пообщался с прибывшими на нее президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Молдавии Игорем Додоном, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщалось, Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил российскую делегацию, которая прибыла в Турцию для участия в церемонии.

Сам Эрдоган ранее сообщил, что после церемонии его приведения к присяге, которая пройдет в парламенте Турции, будет организовано "грандиозное мероприятие" в президентском дворце с участием глав 22 государств и премьер-министров 17 стран, ряд стран будет представлен на уровне вице-президентов и спикеров парламентов.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентской гонки назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%. После его инаугурации в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.

Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. Реализуются два крупных энергетических проекта — АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток". В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

По итогам 2017 года двусторонний товарооборот между РФ и Турцией увеличился более чем на 37%, составив 21,6 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 18,2 миллиарда долларов и импорт — 3,4 миллиарда долларов. В 2017 году на турецкий рынок было поставлено 29 миллиардов кубометров газа, что на 17,3% больше, чем в 2016 году.