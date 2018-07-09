Совбез ООН принял резолюцию по защите детей в вооруженных конфликтах

ООН, 9 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН принял в понедельник всеми голосами резолюцию №2427, призывающую к защите детей во время вооруженных конфликтов, предложенную председателем Совета в июле — Швецией.
Резолюция также призывает государства и саму ООН обеспечить "комплексный учет вопросов защиты детей в контексте всех соответствующих мероприятий, осуществляемых в условиях предотвращения конфликтов, в ситуациях конфликтов и в постконфликтных ситуациях".
Кроме того, Совбез в резолюции "признает, что серьезные ущемления и нарушения прав человека или нарушения норм международного права, в том числе в отношении детей, могут быть заблаговременным сигналом, предупреждающим о возможном сползании к конфликту или эскалации конфликта, а также одним из проявлений его последствий".
Она напомнила, что в 2017 году более 10 тысяч детей погибли или остались искалеченными в ходе вооруженных конфликтов, а более 8 тысяч были завербованы в боевики или использованы как бойцы.