Симоньян в шутку пригласила Джонсона в Россию вести шоу

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона.

"Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. "В мире животных", например. У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой. В Лондоне вон как сейчас небезопасно по улицам гулять. То ли дело Ростов-на-Дону", — написала она в Telegram.

В понедельник британский премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Джонсона. Это уже вторая отставка в ее кабинете за последние сутки из-за разногласий по Brexit.

Споры вокруг Brexit

В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из Евросоюза. Премьер заявила, что Соединенное Королевство предложит Брюсселю создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.

Официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем должны опубликовать на следующей неделе.