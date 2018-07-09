В Прибалтике создают новую дивизию НАТО "Норд"

ТАЛЛИН, 9 июл – РИА Новости. На территории латвийской военной базы Адажи будет создан штаб мультинациональной натовской дивизии "Север". В ее состав войдут военнослужащие из Эстонии, Дании и Латвии, сообщает Sputnik Эстония.

Задачами штаба "Север" будут планирование обороны, организация и проведение военных учений и действий для улучшения взаимодействия вооруженных сил Эстонии, Дании и Латвии в совместном выполнении оборонных задач. Штаб станет частью общей командной сети НАТО, отвечающей за оборону в Балтийском регионе.

Служебные обязанности в штабе дивизии будут выполнять офицеры из Эстонии, Дании и Латвии. В дальнейшем размер штаб-квартиры может быть увеличен. Латвия будет предоставлять офицерам и административным сотрудникам штаб-квартиры всю необходимую инфраструктуру базы Адажи.

Как отмечает Sputnik, обращает на себя внимание фактическое совпадение названия новой мультинациональной натовской дивизии "Север" с печально известной дивизии СС "Норд", созданной почти 78 лет назад в июне 1940 года и действовавшей на севере Европы в против советских войск.

В последние годы в Балтийском регионе наблюдается беспрецедентное усиление группировки Североатлантического альянса. Решение о размещении войск НАТО в странах Балтии и Польше было утверждено на саммите альянса в Варшаве летом 2016 года якобы в связи с угрозой нападения на них со стороны Российской Федерации.

В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

По словам Лаврова, "за последнюю четверть века Россия, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны". Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что страны Запада, расширяя НАТО на восток, "провоцируют нестабильность на постсоветском пространстве и поощряют антироссийские настроения".