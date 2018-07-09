КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Глава Европейского совета Дональд Туск в понедельник призвал власти Украины и Польши пересмотреть трактовку некоторых исторических вопросов, по которым у двух стран есть разногласия.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между польским и украинским народами возможно только после признания правды о Волынской резне.

"Независимость Украины и безопасность Польши и всего региона зависят большим образом от отношений между Киевом и Варшавой. Недавняя напряженность показывает, что не все учили лекции по истории", — сказал Туск на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

По его словам, только полная солидарность между Украиной и Польшей может спасти от повторения в будущем трагической истории. "Для неповторения трагической истории я призываю власти обеих стран пересмотреть свое отношение к видению истории и позитивному мышлению в отношениях", — добавил Туск.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.