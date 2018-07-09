Косачев не ждет резких перемен в курсе Лондона после отставки Джонсона

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что после отставки Бориса Джонсона с поста главы МИД Великобритании не стоит ожидать резких перемен во внешнеполитическом курсе Лондона, включая отношения с Россией.

В понедельник британский премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку главы МИД Бориса Джонсона. Это уже вторая отставка в ее кабинете за последние сутки из-за разногласий по Brexit.

Сенатор отметил, что отставка Джонсона является очередным свидетельством "серьезнейшего политического кризиса в Великобритании, связанного с выходом государства из Евросоюза". Он напомнил, что накануне в отставку подал министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис. По мнению Косачева, "тот факт, что его примеру последовал эксцентричный британский мининдел, подтверждает, что у кабинета премьера Терезы Мэй серьезные проблемы".

"Не думаю, что будут какие-то резкие перемены во внешнеполитическом курсе Великобритании, включая его российский аспект. Слишком далеко зашли и в МИДе, и в кабинете министров в целом именно на российском направлении, чтобы сейчас начать отыгрывать назад. Однако шанс попытаться хотя бы частично исправить ситуацию, используя кадровые перемены, безусловно, появляется. Захотят ли им воспользоваться в Лондоне – вопрос к Терезе Мэй и ее оставшимся министрам. Понятно, что им сейчас не до этого, однако почему бы не попробовать?" — написал Косачев в Facebook.