Хирургическое отделение неаполитанской больницы закрылось на корпоратив

РИМ, 9 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Руководство отделения сосудистой хирургии больницы в итальянском Неаполе закрыло его на ночь, чтобы дать своим сотрудникам поучаствовать в корпоративном празднике, заявил депутат совета области Кампания, член комиссии по здравоохранению Франческо Эмилио Боррелли.

По его словам, он получил ряд сообщений о том, что новый заведующий перевел пациентов по другим отделениям или выписал их в ночь на субботу, чтобы вместе с коллегами отпраздновать свое назначение. Фотографии с мероприятия, на которых предположительно изображены медработники во главе с виновником торжества Франческо Пиньятелли, политик опубликовал в Facebook

Боррелли отметил, что, узнав об этом случае, он связался с городскими органами здравоохранения и с директором больницы. Те, в свою очередь, заверили его, что заведующий хирургией на время разбирательства отстранен от обязанностей.

"Директор мне также объяснил, что никаких официальных решений по закрытию отделения в ночь с пятницы на субботу и тем более по переводу больных в другие отделения с их возвращением на место на следующее утро не принималось", – заявил Боррелли.

По информации итальянских СМИ, в празднике на бесплатной основе приняли участие различные артисты, а благотворительный аукцион позволил выручить 3800 евро.

"Я даже мельком не подумал о том, чтобы закрыть отделение. Речь идет о серии совпадений. Медработники обратились с просьбой об отпуске, они имеют на это право", — попытался защититься начальник отделения Пиньятелли.