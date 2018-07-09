В Белоруссии трех россиян обвинили в разбойном нападении на дом бизнесмена

МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении на частный дом бизнесмена в Пинске (Брестская область), среди обвиняемых — трое граждан РФ, сообщило в понедельник управление СК по Брестской области.
"В ходе предварительного следствия было установлено, что три гражданина Российской Федерации, 1985, 1982 и 1975 годов рождения, действуя в группе с гражданином Беларуси… 1989 года рождения, разбив кирпичом стекло, проникли в дом предпринимателя, связали руки его жене и малолетней дочери скотчем", — говорится в сообщении на сайте СК.
Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе "разбой", "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", "незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия", "умышленное уничтожение и повреждение имущества", "сопротивление сотруднику органов внутренних дел".
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.