ГПУ подала в суд ходатайство о продлении ареста Вышинскому

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Украины подала в суд ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, заявил в понедельник его адвокат Андрей Даманский.
"Вручили ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас мы ждем назначения даты, когда будет рассматриваться дело, я думаю, что, скорее всего, известно об этом будет завтра", — сказал Даманский РИА Новости.
Он добавил, что защита настаивает на иной мере пресечения для Вышинского.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".