Борьба с коррупцией должна быть приоритетом реформ на Украине, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Борьба с коррупцией должна быть приоритетом в проведении реформ на Украине, заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита Украина – ЕС.

"Мы приветствуем принятый закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ожидаем принятия поправок, которые нужны для надлежащей работы суда. Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом в повестке дня Украины", — заявил Туск. По его словам, украинская власть проводит реформы, которые в долгосрочной перспективе сделают страну сильнее.

Парламент Украины 21 июня принял закон о создании Высшего антикоррупционного суда, такое решение на заседании Верховной рады поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон является техническим и предусматривает старт процедуры создания антикоррупционного суда.

Верховная рада ранее приняла еще один президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Закон подписал президент Украины, он был опубликован в официальной прессе и вступил в силу 15 июня.