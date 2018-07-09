Встреча Путина и Трампа покажет готовность сторон к диалогу, заявили в ОБСЕ

БЕРЛИН, 9 июл — РИА. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что встреча лидера РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсински важна тем, что продемонстрирует готовность сторон к диалогу, даже если она не принесет прорывных результатов.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.