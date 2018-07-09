Встреча Путина и Трампа покажет готовность сторон к диалогу, заявили в ОБСЕ

БЕРЛИН, 9 июл — РИА. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что встреча лидера РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсински важна тем, что продемонстрирует готовность сторон к диалогу, даже если она не принесет прорывных результатов.

"Это будет начало, в принципе неплохое. Если лидеры не говорят, тогда теоретически ничего невозможно решить. Если начинают разговор, то тогда, наверное, будут обсуждаться серьёзные вопросы, может быть, даже на этой встрече ничего такого не произойдет, но мы посмотрим. Наверное, будет демонстрация того, что какой-то диалог может быть", — заявил Церетели журналистам.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.