Россия расценит ЧП в Солсбери и Эймсбери как провокацию, заявило посольство

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. Архивное фото

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. Архивное фото

ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. РФ будет рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как антироссийскую провокацию официального Лондона, если британская сторона не предоставит доступа к материалам следствия, а также к российским гражданам, пострадавшим при отравлении в марте, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери, 45-летний Чарли Роули остается в критическом состоянии.

"Гибель британской гражданки с новой силой ставит вопрос о необходимости для британских властей в духе полной транспарентности предоставить международной и британской общественности полную информацию как о медицинских аспектах произошедшего в Солсбери и Эймсбери, так и о ходе расследования, наличии улик и фактах, на которых основываются звучащие в адрес России обвинения. Требуем прекратить нарушать международное право, включая консульские конвенции и соглашения о взаимной правовой помощи. Без доступа к материалам следствия и двум нашим гражданам будем рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как безответственную антироссийскую провокацию официального Лондона", — сказал пресс-секретарь.

Дипломат выразил соболезнования родным и близким Стерджес.

"Надеемся, что причины и обстоятельства ее отравления будут расследованы добросовестно и в соответствии с высокими международными стандартами, а виновные привлечены к уголовной ответственности. Пока, если судить по делу Скрипалей, полицейское расследование ограничено жесткими политическими рамками, навязанными нынешним руководством страны. Бездоказательные обвинения в адрес России делают установление истинных причин произошедшего невозможным", — сказал пресс-секретарь.