ВЕНА, 9 июл — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Австрийский канцлер 7-9 июля находится с визитом в Ирландии и Великобритании, главной темой поездки стал выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Австрия обозначила Brexit важной темой своего председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля.

Курц отметил, что Brexit является большой темой для всех в ЕС и в особенности — для Ирландии, где "это не только реальная тема, если мы будем говорить об экономике и сотрудничестве, но и эмоциональная по историческим причинам".

"Необходимо гарантировать, что здесь не возникнет жесткой границы, поскольку это было бы фатально для Ирландии и всего региона. Я поддерживаю рассуждения ирландцев. В этой связи я желаю и убежден, что мы должны прояснить вопрос о границе уже в соглашении о выходе (Британии из ЕС)", — заявил Курц, его видеообращение опубликовано на официальной странице в Twitter.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании в ближайшее время опубликует долгожданный официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. В частности, Великобритания предложит создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая "предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции". Такое предложение означает фактическое поражение группы идеологов "жесткого Brexit", в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.