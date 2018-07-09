Отношения с Россией должны строиться на диалоге, заявили в Молдавии

КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Отношения России и Молдавии должны строиться на постоянном и скоординированном диалоге, сообщил в понедельник министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновский.
"В отношениях с Российской Федерацией нет другой альтернативы, кроме постоянного диалога. Он должен быть скоординированным, основанным на национальных интересах, соблюдении национального суверенитета и интеграции в ЕС", — заявил Ульяновский на встрече молдавской дипломатии.
По его словам, отношения между странами должны "вернуться в нормальное русло", для этого необходимо соблюдать принципы международного права и устав ООН.
Встреча молдавской дипломатии — это мероприятие, которое решили проводить в стране после шестилетнего перерыва. МИДЕИ организует встречи глав дипломатических миссий с руководителями Молдавии — премьером, спикером парламента и президентом. На мероприятии обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью дипломатических миссий, повышением их эффективности, осуществлением внешней политики и установлением новых задач и приоритетов на краткосрочный и среднесрочный период.
Президент Игорь Додон настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются на сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.