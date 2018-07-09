Отношения с Россией должны строиться на диалоге, заявили в Молдавии

КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Отношения России и Молдавии должны строиться на постоянном и скоординированном диалоге, сообщил в понедельник министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновский.

"В отношениях с Российской Федерацией нет другой альтернативы, кроме постоянного диалога. Он должен быть скоординированным, основанным на национальных интересах, соблюдении национального суверенитета и интеграции в ЕС", — заявил Ульяновский на встрече молдавской дипломатии.

По его словам, отношения между странами должны "вернуться в нормальное русло", для этого необходимо соблюдать принципы международного права и устав ООН.

Встреча молдавской дипломатии — это мероприятие, которое решили проводить в стране после шестилетнего перерыва. МИДЕИ организует встречи глав дипломатических миссий с руководителями Молдавии — премьером, спикером парламента и президентом. На мероприятии обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью дипломатических миссий, повышением их эффективности, осуществлением внешней политики и установлением новых задач и приоритетов на краткосрочный и среднесрочный период.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Президент Игорь Додон настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются на сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.