Членов партии Ле Пен обвинили в фиктивном трудоустройстве в Европарламент

ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. Евродепутату от партии "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") Николя Бэ и телохранителю Марин Ле Пен Тьерри Лежье были предъявлены обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве помощников европарламентариев, сообщает в понедельник радиостанция France Info со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Отмечается, что Бэ предъявили обвинения в "злоупотреблении доверием" 8 июня, а Лежье — 18 апреля.

В воскресенье стало известно, что судебные следователи Парижа приняли решение удержать два миллиона евро государственных дотаций, которые в понедельник должна была получить партия "Национальное объединение", как и другие французские партии. Следствие подозревает партию в создании скрытой системы для расхищения европейских средств, которые пошли помощникам парламентариев. Нанесённый ущерб оценивается в 7 миллионов евро.

Ле Пен считает противозаконным подобные действия, отмечая, что это решение является убийством первой оппозиционной партии Франции. Она также официально опровергает предъявленные обвинения. Ле Пен подчеркивает, что в результате этого решения партия "Национальное объедение" может перестать существовать уже в конце августа, поскольку не сможет выплачивать зарплаты работникам.

В июне суд Евросоюза подтвердил решение, обязывающее лидера правой французской партии "Национальное объединение" вернуть Европарламенту порядка 300 тысяч евро в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве членов партии.

Ле Пен обвиняли в "злоупотреблении доверием" в 2009–2016 годах, когда она была депутатом Европарламента. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) утверждало, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро. Адвокат Ле Пен заявлял, что намерен оспорить это требование в суде.