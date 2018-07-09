В ДНР заявили об отсутствии угрозы эпидемии холеры у берегов Азовского моря

ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Угрозы эпидемии холеры у берегов Азовского моря на территории самопровозглашенной Донецкой народной республике нет, заявил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения ДНР.

Ранее портал Life сообщил, что сотрудниками Мариупольской СЭС были взяты пробы воды у побережья, вибрионы опасного заболевания обнаружили около украинского Мариуполя, отдыхающих на берегах Азовского моря предупредили о вирусе холеры. Существует опасность и для территорий других государств, отмечает портал. Российский Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной из-за вспышки холеры, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Угрозы эпидемии холеры в акватории Азовского моря нет. Все исследования ситуации в этом районе проведены в штатном режиме. Ситуация находится под контролем", — заявил собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что на территории ДНР исследована на предмет холеры морская вода, вода открытых водоемов, сточные воды очистных сооружений, сточные воды инфекционных стационаров. "Вирулентные холерные вибрионы не выделены", — пояснили в ведомстве.

Холера – острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания – от нескольких часов до 5 дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.

Ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируется 3-5 миллионов случаев холеры, из которых 100-120 тысяч заканчиваются летальным исходом.