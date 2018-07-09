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Отставка Дэвиса может привести к вотуму недоверия Мэй, считают в парламенте

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (468)
(обновлено: 16:08 09.07.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкДэвид Дэвис. Архивное фотоДэвид Дэвис. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Отставка Дэвида Дэвиса с поста министра по вопросам Brexit может привести к расколу в Консервативной партии Великобритании и вынесению ее лидеру Терезе Мэй вотума недоверия, сообщили несколько британских парламентариев. При этом оппозиция заявила о невозможности возвращения к единству в правительстве консерваторов.

Флаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Смена министра по Brexit может повлечь политический кризис, заявил источник
Накануне Дэвис ушел в отставку из-за того, что считает подход британского премьера Мэй в вопросе таможенных и торговых отношений с ЕС после Brexit слишком уступчивым по отношению к Евросоюзу. На место Дэвиса в понедельник был назначен бывший министр по жилищному строительству и экс-замминистра юстиции Доминик Рааб.

"В (сделанном по итогам пятничного совещания) заявлении (Мэй) все увидели разворот в сторону "мягкого" Brexit. Уход Дэвиса укрепил сторонников "жесткого" Brexit в уверенности в том, что Мэй уступает давлению группы тех, кто не хочет разрывать связи с ЕС. Конфликт продолжается давно, но обострился он с уходом Дэвиса", — сказал РИА Новости источник в Консервативной партии.

По его данным, Дэвис принял решение об отставке как раз из-за несогласия с позицией Мэй. Источник рассказал, что Дэвису "предлагалась другая должность в правительстве", однако тот отверг предложение.

"Может ли быть проведено голосование о недоверии Мэй? Такая идея обсуждается, все зависит от того, наберется ли нужное количество голосов для инициирования такого процесса. Все покажут ближайшие пара дней", — добавил источник.

Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в автомобиле у здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
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К полудню понедельника уже несколько парламентариев заявили о несогласии с позицией Мэй и курсом на "мягкий Brexit".

"Надеюсь, что премьер-министр сегодня сделает разворот, в противном случае ее ожидают большие проблемы. Я не поддерживаю такую политику. Если премьер-министр будет ее продолжать, то у меня не будет доверия к премьер-министру. Я думаю, что большое количество моих коллег займут такую же позицию", — сказал журналистам парламентарий-евроскептик, член Консервативной партии Эндрю Бриджен.

Для инициирования руководящим комитетом партии голосования о доверии Мэй необходимы голоса 48 членов партии. Соответствующие заявления начали поступать в комитет уже накануне вечером.

Как ожидается, сама Мэй выступит перед парламентариями в течение дня понедельника. Премьер намеревается переубедить критиков и заручиться поддержкой однопартийцев.

Лейбористы также не исключают проведения голосования о доверии Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис
© AFP 2018 / Dan Kitwood / Pool
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"Всем известно, что такое консервативная партия. Они всегда ждут момента, когда можно начать втыкать друг другу в спины ножи. Я думаю, что они не упустят возможности расправиться с премьер-министром. Но и она сильный игрок, она вполне может справиться с кризисом… Я не занимаю ничью сторону, это их внутренний конфликт, который длится еще с момента смены лидера (ухода в отставку премьер-министра Дэвида Кэмерона), — сказал РИА Новости источник в Лейбористской партии.

Члены оппозиционной партии обвинили кабинет консерваторов в неспособности объединиться даже для решения важной для страны проблемы.

"Назначение Доминика Рааба не меняет ничего. Раскол в правительстве в отношении Brexit остался таким же, как и раньше", — написал в Twitter "теневой" министр по вопросам Brexit, лейборист Кир Стармер.

Министр по делам Brexit Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб назначен новым министром по Brexit
Лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Джерард Баттен напрямую призвал Мэй уйти в отставку. Но он, напротив, обвинил ее в намерении саботировать "выполнения принятого на референдуме решения" о выходе Британии из Евросоюза.

"Я призываю вас незамедлительно уйти в отставку с поста премьер-министра и дать возможность искреннему стороннику выхода из ЕС взять контроль над ситуацией. Ваше правление — хаос, наихудшая беда для страны и ее будущего. Пожалуйста, совершите хотя бы один достойный поступок — уйдите в отставку", — говорится в письме, направленном Баттеном в адрес Мэй.

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