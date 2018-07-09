Армения планирует привлечь войска полиции к боевому дежурству на границе

ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Сотрудников войск полиции (бывшие внутренние войска) Армении планируется привлечь к несению боевого дежурства на границе, заявил в понедельник журналистам министр обороны страны Давид Тоноян.
По его словам, такая необходимость возникла потому, что Минобороны прорабатывает "интересные решения по организации боевого дежурства".
Войска полиции (бывшие внутренние войска) сформированы 26 лет назад. В их функции входит обеспечение государственной и общественной безопасности Армении.