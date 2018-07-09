Мэр Еревана подал в отставку

ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Мэр Еревана, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Тарон Маргарян в понедельник ушел в отставку, сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным издания, временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Камо Ареян. В пресс-службе мэрии эту информацию пока официально не подтвердили.

Ранее в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки Маргаряна. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернет был выложен фильм о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.

Тарон Маргарян — сын одного из основателей Республиканской партии Армении (РПА), бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна. Занимает пост мэра с 2011 года.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.