Посольство КНДР не знает, была ли северокорейская делегация во Владивостоке

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Посольство КНДР в РФ заявили, что не располагают информацией о том, посещала ли северокорейская делегация в понедельник Владивосток.

Ранее агентство Рёнхап заявило, что правительственный самолет, который обычно использует для перелетов лидер КНДР Ким Чен Ын и другие высокопоставленные северокорейские чиновники, был замечен во Владивостоке, а спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян. По данным источника агентства, в самолете могли быть чиновники, ответственные за подтверждение участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и, соответственно, подготовку его возможного визита во Владивосток в сентябре.

"Не в курсе, не знаем", — сказал собеседник РИА Новости в посольстве, отвечая на вопрос о том, посещала ли северокорейская делегация Владивосток в понедельник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства, сказал, что Кремль не располагает какой-либо информацией о якобы пребывании самолета лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках ВЭФ, либо согласовать отдельно по линии МИД. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва пока не получила окончательного подтверждения визита от северокорейской стороны.