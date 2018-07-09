Посольство КНДР не знает, была ли северокорейская делегация во Владивостоке

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Посольство КНДР в РФ заявили, что не располагают информацией о том, посещала ли северокорейская делегация в понедельник Владивосток.
"Не в курсе, не знаем", — сказал собеседник РИА Новости в посольстве, отвечая на вопрос о том, посещала ли северокорейская делегация Владивосток в понедельник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства, сказал, что Кремль не располагает какой-либо информацией о якобы пребывании самолета лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках ВЭФ, либо согласовать отдельно по линии МИД. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва пока не получила окончательного подтверждения визита от северокорейской стороны.