Для шести обвиняемых в теракте в Стамбуле потребовали пожизненные сроки

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Прокуратура Турции требует приговорить шестерых подсудимых по делу о теракте в стамбульском международном аэропорту Ататюрка в июне 2016 года к пожизненным срокам заключения, сообщает в понедельник агентство Anadolu.

Отмечается, что Рыза Джошкун, Левент Уйсал, Ахмет Каплан, Эйуп Демир, Ахмет Дизлек и Джмел Слимани обвиняются в "нарушении конституции" и "преднамеренном убийстве" десятков человек. В прокуратуре заявили, что общий срок заключения для шести подсудимых должен составлять от 2150 до 3371 лет.

Всего по делу проходят 46 человек, 36 из которых находятся под арестом. В отношении еще 15 подсудимых выдвинуто обвинение в причастности к террористической организации. Прокуратура требует приговорить их к срокам от 7,5 до 15 лет заключения.

Три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка 28 июня 2016 года. В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к теракту причастны граждане РФ (уроженцы Дагестана), Киргизии и Таджикистана, а саму атаку организовала террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России