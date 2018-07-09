В Египте опровергли версию Франции о крушении самолета EgyptAir

КАИР, 9 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Генеральная прокуратура Египта опровергла появившуюся на днях информацию французского Бюро по расследованию авиакатастроф, согласно которой причиной крушения самолета EgyptAir в мае 2016 года, предположительно, стало возгорание в кабине пилота, сообщает официальное информагентство МЕНА.

"Информация о причинах крушения самолета EgyptAir, следовавшего из Парижа, не соответствует действительности", — говорится в заявлении прокуратуры. Сообщается, что расследование катастрофы 2016 года продолжается. В прокуратуре также напомнили, что на останках жертв катастрофы и частях самолета были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар. В распространенном 15 декабря заявлении комиссии по расследованию катастрофы говорится, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Шестого июля французское Бюро по расследованию авиакатастроф (ВЕА) распространило информацию, что причиной крушения, возможно, стало возгорание в кабине пилотов. BEA отметило, что придерживается данной версии, несмотря на то, что их египетские коллеги в декабре 2016 года заявили об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках погибших.