В Бишкек доставили пострадавших при ЧП с вертолетом в горах

БИШКЕК, 9 июл – РИА Новости. Пострадавшие при аварии вертолета в горах Киргизии доставлены в Бишкек, заявил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы Сил воздушной обороны страны.

По словам начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС Киргизии Мухаммеда Сварова, вертолет Сил воздушной обороны Киргизии утром в понедельник при попытке эвакуировать группу спортсменов с площадки Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри совершил жесткую посадку и завалился набок из-за сильного ветра. На борту находились 15 человек, четверо пострадали. Для их эвакуации вылетели два вертолета, один из них — МВД Казахстана, а второй — генштаба ВС Киргизии.

"Шесть человек, среди которых четверо пострадавших, доставлены с места происшествия на площадке Южный Энильчек в Бишкек", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие направлены в медицинские учреждения Бишкека, их состояние оценивается как стабильное. В военном ведомстве отметили, что спасательная операция продолжается.